Vrouw slachtoffer van gewelddadige straatroof

De politie is op zoek naar getuigen die de verdachten voor of na het incident hebben gezien in de omgeving van het Ooievaarpad. Heeft u informatie die kan helpen deze straatroof op te lossen? Bel dan de politie op 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl