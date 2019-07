In Bureau GLD: Supermarktmedewerker in magazijn overvallen

Via de roldeur van het magazijn komt de overvaller binnen en daar bedreigt hij een medewerker van de supermarkt met een wapen. De overvaller vlucht zonder buit weer naar buiten. Wie herkent deze man of kan iets over deze overval vertellen? Neem dan contact op met de politie via 0800 - 6070 of Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000. U kunt ook het tipformulier invullen. 2019039617

In de uitzending van Bureau GLD op 10 juli vanaf 17.20 uur (en elk uur herhaling) tonen we ook beelden van andere verdachten, in de volgende zaken.

Empe - Inbraak in schuur c.q. garage bij woning

In de nacht van zondag 9 op maandag 10 december 2018, omstreeks 03.30 uur, breken twee personen in bij een schuur c.q. garage naast een woning aan de Rijksweg in Empe, gemeente Brummen. De twee verdachten zijn vastgelegd op de beveiligingscamera. Wie herkent hen of kan iets over de inbraak vertellen? 2018555315

Westervoort – Geldbuit na inbraak horecagelegenheid

in een horecagelegenheid aan de Dorpstraat in Westervoort breken op maandag 4 maart 2019 omstreeks 04.30 uur twee onbekende personen in. Op camerabeelden is te zien dat ze het pand doorzoeken en o.a. de gokkasten openbreken. Wie herkent deze personen of kan iets over de inbraak vertellen? 2019096571

Dieren – Zakkenrollerij door drie vrouwen in supermarkt

Twee klanten van een supermarkt aan het Callunaplein in Dieren worden op zaterdagmiddag 1 juni 2019 beiden slachtoffer van zakkenrollerij. Drie onbekende vrouwen blijken, al samenwerkend, in de supermarkt, de portemonnee uit de tas van deze klanten gestolen te hebben. Wie herkent de vrouwen op de camerabeelden? Wie heeft iets gezien van deze diefstallen? 2019239431, 2019242580

Nijmegen – Brandstichting auto

Vroeg in de ochtend, rond 6.30 uur, wordt op zondag 16 juni 2019 een personenauto in de Varenstraat in Nijmegen in brand gestoken. Op beelden is te zien hoe twee personen de auto in brand steken. Wie herkent deze mannen? Omdat er sprake is van meerdere brandstichtingen in de afgelopen tijd hopen we dat iemand iets over deze brandstichting kan vertellen. Dit kan wellicht ook informatie opleveren voor de andere zaken. 2019263526

Camerabeelden op Gezocht & Vermist

Op de site van www.politie.nl/gezochtenvermist/bureaugld kun je vanaf 10 juli 2019, 17:20 uur, de beelden van de verdachten van bovenstaande zaken bekijken. En uiterlijk om 20:00 uur ook alle bewegende beelden. Hiervoor kun je op die site op de betreffende opsporingszaak klikken.