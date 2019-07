Zeven verdachten aangehouden na politieactie

Ook tips van burgers die een hennepkwekerij vermoeden zijn zeer waardevol voor de politie. Hennepkwekerijen kunnen zich overal bevinden, ook in woningen. Het gevaar voor de omgeving is dan groot. Dus als u denkt dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit, bel dan de politie via 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Onderstaande punten kunnen wijzen op een hennepkwekerij:

Aanwezigheid van hennepgeur.

Onveilige situaties door illegale aanpassingen in de meterkast of elektriciteitsaansluiting.

Constant zoemend of ronkend geluid.

Beslagen/afgeplakte ramen of gordijnen die nooit opengaan.

2019076292 JS