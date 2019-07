Politie zoekt getuigen van beroving in Utrechtse Griftpark

Wat is er gebeurd?

Twee jongemannen zaten nietsvermoedend te ‘chillen’ op een bankje bij de watervalletjes in het Griftpark, als rond 00.35 uur een scooter vanaf de heuvel naar beneden komt rijden. De scooter lijkt niet hun kant op te komen, maar komt – na een omtrekkende beweging via de Van Swindenstraat – achterlangs alsnog op de 18-jarigen af. Ze schrikken. De twee mannen op de scooter manen hen om uit elkaar te gaan waarna diverse spullen met geweld worden afgenomen.

Vervolgens worden de 18-jarige slachtoffers gemaand om voor de scooter uit te lopen. De weg die ze daarbij afleggen is als volgt: Stieltjesstraat, Van Humboltstraat, Willem van Noortstraat, Willem van Noortplein, Willem van Noortplantsoen en Gerard Noortstraat. Hier moeten de slachtoffers hun telefoons uitzetten van de verdachten. De verdachten rijden vervolgens op hun scooter weg in de richting van de Van de Mondestraat.

Signalement verdachten

Het gaat om twee mannen van ongeveer 20 jaar.

Beide mannen hebben een licht getinte huidskleur.

Ze zijn ongeveer 1.80 meter lang.

Een man heeft een fors postuur; de andere man is slank.

Gekleed in een groene jas en een zwart trainingspak.

Zwarte scooter met blauwe kentekenplaat.

Help mee met politieonderzoek

Was u getuige van de overval in het Griftpark? Of heeft u mogelijk de scooter zien rijden? Dan komen wij graag met u in contact. U kunt bellen met 0900 8844 of vul onderstaand tipformulier in. Hartelijk dank alvast!