Basisteam Gooi Noord verandert openingstijden politiebureaus

Er is een terugloop in het aantal bezoekers van de politiebureaus in de regio. Meer mensen maken gebruik van de digitale middelen of de telefoon voor het doen van aangifte of melding, of het inplannen van een afspraak. Het is sinds enige tijd niet meer mogelijk om zonder afspraak aangifte te doen. Door het wijzigen van de openingstijden komt er ruimte vrij waarmee de opsporing wordt versterkt.

U kunt ons 24 uur per dag bereiken via politie.nl of bel 0900-8844 (Spoed? Bel dan 112). En wij blijven zichtbaar aanwezig op straat en in de wijken.