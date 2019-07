Auto uitgebrand. Getuigen gezocht.

Een alerte getuige zag een persoon bij het voertuig staan, waarna het in de brand vloog. Op dat moment stond er een persoon bij de auto, die toen de auto in de brand vloog er snel vandoor ging in de richting van Heemskerk. Op dit moment is van die persoon alleen bekend dat hij/zij een donkerkleurige hoodie droeg.

Heeft u informatie over deze brandstichting, bel dan 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000.

2019131732