Laat je niet afleiden in het verkeer

Hoewel het merendeel van alle verkeersdeelnemers zich vorige week keurig aan de regels hield, zijn er toch enkele honderden boetes uitgedeeld. Het merendeel hiervan kwam voor rekening van automobilisten maar onder de overtreders waren ook fietsers. Voor hen geldt het verbod sinds begin deze maand namelijk ook. De afgelopen tijd is er dan ook veel aandacht geweest voor de wetswijziging. Het effect van de campagne was merkbaar. Peter Zonneveld, motoragent bij Team Verkeer: ‘Wat ons de afgelopen dagen tijdens de controles opviel, was dat er beduidend minder telefoons tijdens het fietsen werden bediend. Toch probeerden een aantal fietsers het stiekem toch waarbij we terug kregen dat ze het eigenlijk wel wisten. Maar we zijn vooral blij om te merken dat er een gedragsverandering aan de gang is onder fietsers. Want wat voor voertuig je ook bestuurt, houd je aandacht op de weg! Ook de aankomende tijd blijft de politie daarom controleren.

Wist je dat?

Lezen en schrijven van berichtjes op je smartphone het risico op een ongeval minstens 25 keer vergroot?

Vooral binnenkomende berichten een grote verleiding vormen?

Je jezelf kan beschermen tegen deze verleiding door te zorgen dat je geen notificaties binnen krijgt door bijvoorbeeld je telefoon op stil of offline te zetten?

Boetebedragen

Zowel 'handheld' bellen als het vasthouden van de mobiele telefoon tijdens het rijden is strafbaar en levert een boete op in de auto of op de (brom)fiets.

De boetebedragen zijn:

bromfiets: 160 euro

fiets: 95 euro

auto: 240 euro

Alle boetebedragen zijn exclusief administratiekosten

