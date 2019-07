Meerdere aanhoudingen door EVA-team

Den Haag

Op woensdagochtend 3 juli hield het EVA-team op de Van Musschenbroekstraat een 47-jarige Hagenaar aan. In juni 2014 veroordeelde de rechtbank in Den Haag hem tot 80 dagen gevangenisstraf voor diefstal en overtreding van de Opiumwet. De Hagenaar moet de straf nu alsnog uitzitten.



Agenten hielden op vrijdagmiddag 5 juli een 29-jarige Hagenaar aan op de Zamenhofstraat. De man stond voor in totaal 69 dagen gevangenisstraf gesignaleerd voor oplichting en verkeersdelicten.



Rijswijk

Donderdagmiddag 4 juli hield het EVA-team op de Rijksweg een 46-jarige man aan. Begin 2018 was hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 60 dagen voor witwassen en diefstal.



Nederweert

De politie hield op dinsdagmiddag 9 juli een 47-jarige man aan op de Magnesiumstraat. De rechtbank van Den Haag veroordeelde de man eind 2017 voor ruim 600 dagen gevangenisstraf voor het overtreden van de Opiumwet.



Actief opsporen en aanhouden veroordeelden

Het zogenoemde EVA-Team, waarbij EVA staat voor Executie Vonnissen Afgestraften, van de politie-eenheid Den Haag spoort veroordeelden op die zich proberen te onttrekken aan hun opgelegde straf en houdt deze aan.