Aanhouding bij actie tegen drugsdealer

(foto politie Gorinchem)

Bij de politie was aangegeven dat er regelmatig overlast was van dealers op straat. Agenten hebben daarom een onderzoek ingesteld. Hierin kwam de verdachte in beeld. Toen agenten hem op heterdaad betrapten op het dealen van drugs, is hij aangehouden.

De woning van de verdachte is doorzocht. De politie trof daar verdovende middelen, mobiele telefoons en een duizenden euro’s contant geld aan. De man zit vast en wordt verhoord.