Overvaller wil leven beteren en meldt zich jaren later bij politie

Op die bewuste zondagavond 22 november in 2015, kwam rond 23.00 uur een man de snackbar binnen. Hij bedreigde een personeelslid met een vuurwapen en eiste geld. De medewerker zette de kassa open en rende weg de zaak in. Hij zag dat er nog een man bij de toegangsdeur stond, vermoedelijk een handlanger. Beiden mannen vertrokken nadat het geld uit de kassa was gepakt.



De man is met toestemming van de officier van justitie aangehouden. Hij zit vast voor verder onderzoek.