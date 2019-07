Hebt u informatie over de vermiste Grzegorz Kaziur?

Grzegorz verbleef al drie jaar in het Hampshire Hotel aan de Peter van Anrooylaan in Terneuzen en werkte al vijf jaar in de regio. Zijn broer, die ook in dat hotel verblijft, deed op zondag 30 juni jl. aangifte van vermissing van hem. De man was namelijk niet op het werk verschenen, wat erg ongebruikelijk was. Grzegorz is waarschijnlijk te voet vertrokken, zonder telefoon. Sindsdien ontbreekt ieder spoor en is geen teken van leven meer waargenomen. De politie publiceerde eerder al een opsporingsbericht met daarin een foto en een signalement.