Politiemedewerker buiten functie gesteld

Deze maatregelen zijn genomen na verkregen informatie uit enkele disciplinaire onderzoeken waarbij in april dit jaar vier medewerkers en in juni drie medewerkers van BT Horst / Peel en Maas buiten functie zijn gesteld. Het disciplinaire onderzoek loopt nog. Er is momenteel geen sprake van een strafrechtelijk onderzoek. Er vindt wel in het kader van dit totale interne onderzoek ook een oriënterend onderzoek plaats door medewerkers van de Rijksrecherche. De uitkomsten daarvan zullen we moeten afwachten. Alle betrokken medewerkers hebben hun geweldsmiddelen ingeleverd en hen is de toegang tot de politiegebouwen en -systemen ontzegd gedurende het onderzoek.

Maatregelen

De medewerkers van het basisteam Horst/Peel en Maas zijn door de leiding geïnformeerd. Tevens zijn er maatregelen getroffen in de bedrijfsvoering om de hierdoor ontstane situatie in de personele planning het hoofd te kunnen bieden.

Integriteit

Integriteit is de basis van goed politiewerk. De politie staat voor betrouwbaarheid. De samenleving mag verwachten dat wij zorgvuldig en adequaat handelen en daar verantwoordelijkheid voor nemen en transparant over zijn. Als je bij de politie werkt, heb je een voorbeeldfunctie. Dat geldt voor iedereen.

Politiewerk is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken, die zijn daarom niet voor 100% te voorkomen. De politie is er alert op. Van fouten moeten we leren en plichtsverzuim heeft consequenties. De politie onderzoekt meldingen over mogelijk plichtsverzuim zorgvuldig en straft waar het moet.

De politie communiceert transparant over integriteit. Daarbij wordt altijd een afweging gemaakt tussen de privacy van haar medewerkers en het organisatiebelang. We zijn open over fouten, leerpunten en maatregelen van de organisatie.