Strenge politiecontroles op onnodig links rijden en negeren inhaalverbod in Limburg

Vaak geven de automobilisten bij staande houding aan, dat ze niet wisten dat ze bij een open spitsstrook over de doorgetrokken streep mogen rijden of dat ze denken dat deze baan alléén voor vrachtwagens open is. Om misverstanden hierover te voorkomen en duidelijkheid te geven over de regels, hieronder de uitleg wanneer de spitstrook geopend is.

Wanneer de spitsstrook open is, staat dit aangegeven aan de zijkant van de weg, ook zie je dit aan de groene pijlen op de matrixborden die boven de rijbanen hangen. Wanneer deze groene pijlen boven de rijbaan branden, betekent dit dat die rijbaan open is gesteld voor alle verkeer. Je bent verplicht om zoveel mogelijk rechts te rijden, dus wanneer de groene pijl boven de voormalige vluchtstrook aan is, ben je verplicht, hier gebruik van te maken. En ja, je MOET dan over de doorgetrokken streep. Geef je hier geen gehoor aan, dan loop je het risico een proces verbaal te krijgen. Dit proces verbaal kan je persoonlijk worden aangezegd, tijdens een staande houding. Maar kun je ook enige tijd later op je deurmat terugvinden. Dan is het proces verbaal namelijk op kenteken uitgeschreven. Het boetebedrag voor het niet uiterst rechts rijden bedraagt €149 (incl. administratiekosten). Bij het overgrote deel van deze politiecontroles, schrijven we de proces verbalen op kenteken uit, omdat het niet haalbaar is om alle overtreders staande te houden en gelijk te behandelen. Bij een staande houding kunnen we maar één voertuig tegelijk een volgteken geven en meenemen naar een controleplek. We vinden het niet eerlijk om iemand staande te houden, terwijl de voorganger(s) ook niet uiterst rechts rijden.