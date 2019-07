Strafproces Marengo: beeld van een geoliede moordmachine

Lange tijd lukte het niet om de geweldsspiraal te doorbreken. Er was wel TCI-informatie beschikbaar over mogelijke opdrachtgevers van liquidaties, maar onvoldoende om hen met succes te vervolgen. Een doorbraak in het onderzoek diende zich aan toen begin 2017 Nabil B., een van de verdachten van de moord op Hakim Changachi, bereid was verklaringen af te leggen over een reeks van liquidaties.

Kroongetuige strafzaak Marengo - 41 verklaringen (om.nl)