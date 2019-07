De Confrontatie: jezelf onder invloed terug zien

Camerabeelden

‘In samenwerking met onze partners willen we overmatig alcoholgebruik, openbaar dronkenschap en misdragingen bij minderjarigen aanpakken met als doel dit in de toekomst te voorkomen. Het basisteam Sneek heeft drie bodycams. Als we een minderjarig(e) jongen of meisje op straat aantreffen met afwijkend gedrag, dan maken agenten hier beelden van met de bodycam. Het gedrag of de toestand waarin de jongere zich op dat moment bevindt, leggen we vast. Denk aan schreeuwen op straat, het aanroepen van de politie, het wankelen of onvast ter been zijn of het liggen op straat en niet of nauwelijks aanspreekbaar zijn. Maar dat kan ook het plegen van strafbare feiten zijn. De agenten stellen ter plaatse de identiteit vast en bekeuren de jongere voor openbare dronkenschap. Daarna nemen we contact op met de ouders en vragen hen hun kind op te halen. Hierdoor zien ouders in welke situatie en hoedanigheid wij hun kind aantreffen en nemen zij vervolgens de zorg over’, vertelt De Boer.

Bewust van de risico’s van overmatig alcoholgebruik

‘Binnen een paar dagen na het incident nodigen we de jongen of het meisje en de ouders/begeleider(s) uit voor een gesprek op het politiebureau’, vervolgt De Boer. ‘We confronteren hen met de beelden en willen hen in een gesprek bewust maken van de risico’s van hun vertoonde gedrag, herhaling van overmatig drankgebruik voorkomen en voorkomen dat minderjarigen slachtoffer of dader worden van beroving, mishandeling of zedendelicten. Dit gesprek is op vrijwillige basis, waarna het beeldmateriaal direct wordt gewist. Bij de uitnodiging voor het gesprek wordt de keuze voor Halt (werk- of leerstraf) of een bekeuring besproken.’

Veiligheid voorop

De veiligheid van de jongeren staat in beide gemeenten voorop. “Het experimenteren met een bodycam kan hieraan bijdragen. Door het terugzien van de situatie worden de jongeren geconfronteerd met hun eigen daden’’, aldus Burgemeester Fred Veenstra. Burgemeester Jannewietske de Vries: “Deze aanpak van de politie ondersteunen we dan ook van harte. Door met de jongeren en hun ouders in gesprek te gaan, laat je hen de gevaren en risico’s van drugs en alcohol zien.” Veenstra en De Vries hopen dat jongeren zich hierdoor bewuster zijn van hun gedrag.

Reflecteren op eigen handelen

Eveline Huisman, woordvoerder bij Halt: ‘Zichzelf op beeld terugzien, helpt jongeren te reflecteren op hun eigen handelen. Het is vaak veel effectiever om de situatie daadwerkelijk te kunnen bekijken in plaats van er alleen over te praten. Daarnaast is het voor jongeren belangrijk om zich te realiseren dat ze niet alleen door de politie gefilmd kunnen worden. Ook anderen kunnen hen filmen en deze filmpjes kunnen worden doorgestuurd en op internet worden gezet.

Bij Halt gaan we in gesprek met jongeren en ouders om samen te kijken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.’

