Getuigen gezocht aanranding Delfzijl

Wie is die zondagmiddag 7 juli tussen 14.30 uur en 16.30 uur in de omgeving geweest van de bewuste fietspad? Wij willen graag met getuigen spreken die daar in de buurt waren. Mogelijk hebben zij informatie die kan helpen bij ons onderzoek. Herkent u het signalement of heeft u een vermoeden welke verdachte wij zoeken? Twijfel dan en bel met ons algemene nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.