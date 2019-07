Man gewond geraakt bij schietincident

Ede - Gisteravond is rond 21.50 uur op de Soembalaan een 28-jarige man uit Ede gewond geraakt bij een schietincident. De politie gaat er vanuit dat er mogelijk een conflict aan vooraf is gegaan. De exacte toedracht wordt nu onderzocht. Het slachtoffer is in zijn been geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. De man is buiten levensgevaar.