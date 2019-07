Rond 04.00 uur kreeg de politie een melding dat er een auto in brand stond in de Slachthuisstraat. De brandweer heeft de auto geblust. De gehele voorzijde van de auto was uitgebrand. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.

Heeft u iets gezien of informatie over deze autobrand? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2019132720