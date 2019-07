Politie onderzoekt overval snackbar

Rond 19.30 uur kwamen er twee jongens de snackbar binnen. Toen de medewerkster de kassa opende, gaf één van de jongens de medewerkster een harde duw. Hierna deden beide jongens een greep in de kassa.

Het duo is hierna weggerend in de richting van de Grote Markt. Zij zijn niet meer aangetroffen. De medewerkster heeft aan de duw een pijnlijke rug overgehouden. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Bent u getuige geweest of heeft u informatie over deze overval? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2019132511