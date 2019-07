Politie zoekt getuigen beroving

Rond 22.45 uur fietste het slachtoffer via de Omloop in de richting van de Belieslaan. In de bocht die overgaat in de Belieslaan werd hij omsingeld door vermoedelijk 5 á 6 jongens in de leeftijd tussen de 15 en 18 jaar oud. Het slachtoffer is toen beroofd van zijn telefoon en geld. Hierna is de groep jongens weggefietst in de richting van Alkmaar. De politie heeft nog een zoekslag gemaakt maar heeft de jongens niet meer aangetroffen. Het 14-jarige slachtoffer raakte niet gewond.

Het volgende signalement is bekend:

Het waren rond de 5 á 6 jongens in de leeftijd tussen de 15 en 18 jaar oud

Hadden allemaal een licht getinte huidskleur

Eén persoon droeg een zwart shirt met aan de voorzijde de letter en cijfer D2.

Waren allemaal op de fiets

De politie doet onderzoek naar deze beroving en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of informatie over deze beroving? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2019128754