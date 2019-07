Politie zoekt getuigen gewapende beroving Waddeneiland

Als het slachtoffer van zijn geparkeerde auto over het Waddenland loopt, wordt hij plots belaagd door drie gemaskerde mannen, allen geheel in het grijs gekleed. Er volgt een worsteling en het slachtoffer wordt met een wapen bedreigd. Met zijn waardevolle spullen rennen de drie verdachten er daarna in de richting van de Rijksstraat vandoor. Mogelijk stappen ze daar in een auto en vertrekken in onbekende richting.

De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben van de gewelddadige beroving. Ook mensen die beelden of andere informatie hebben, worden dringend verzocht contact op te nemen met de recherche via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.