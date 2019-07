Grote drugsvangst in woning Ypenburg

De recherche ontving afgelopen periode een tip dat er drugs in de woning zou liggen. Toen agenten het huis binnengingen, troffen zij een aantal zakken hennep, 400 gram cocaïne en een paar duizend Xtc-pillen aan. Naast het vuurwapen vonden zij ook ruim 5800 euro aan contant geld. Ook is een dure auto in beslag genomen.



Beide verdachten zijn inmiddels gehoord en worden later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris.



Melding maken

Ken jij iemand die betrokken is bij de handel, productie, opslag of verspreiding van drugs? Meld dit via 0900-8844 of bij M. via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.



Wat kun je melden?

• drugsdealers (naam, adres, telefoonnummer)

• kentekens van auto’s/scooters

• drugslabs (locatie, gegevens huurder)

• dumping van drugsafval

• activiteiten op vreemde tijdstippen rond (leegstaande) panden

• transport en opslag van drugs

• wapenbezit, geweld en intimidatie

• verduistering van crimineel geld (witwassen)