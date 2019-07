Jongen met airsoftwapen brengt politiemacht op de been

Rond kwart voor elf vanochtend kwam er een melding binnen bij de politie dat er een man met een vuurwapen in een tuin stond te schieten. Er zou al zes keer geschoten zijn, mensen hoorden harde klappen en het wapen werd steeds weer herladen. De melder had het over een zwart handvuurwapen waarmee geschoten werd.

Arrestatieteam

Vanwege de ernst van de melding heeft de politie direct groot opgeschaald. Zowel het team parate eenheid, het arrestatieteam en de Dienst Speciale Interventies zijn met spoed richting Sliedrecht gegaan. Omdat het niet zeker was of het om een echt of nepwapen gingen, het gevaar voor de omgeving en zeker ook de veiligheid van de agenten ter plaatse is besloten het zekere voor het onzekere te nemen. Het arrestatieteam heeft de 18-jarige jongen in de tuin aangehouden. Hij is vervolgens meegenomen naar het bureau en vastgezet.

Na onderzoek bleek het te gaan om een veerdrukwapen, een wapen dat in de categorie airsoftwapens valt. Geen vuurwapen, maar wel een wapen dat harde knallen geeft en schade kan veroorzaken. De jongen heeft op het bureau een indringend gesprek gehad met agenten. Hij krijgt het wapen niet meer terug.

Nepwapens

Nepwapens op straat kunnen tot levensgevaarlijke situaties leiden. Regelmatig worden agenten op straat geconfronteerd met jongeren die nepvuurwapens bij zich hebben. Vaak zijn deze replica’s nauwelijks van echt te onderscheiden. Zeker niet voor een agent, die op straat in een split second moet beslissen of hij moet ingrijpen of niet. Wanneer er een melding binnenkomt van een persoon die rondloopt met een wapen, wordt zo’n melding altijd opgepakt volgens de protocollen van een vuurwapenmelding.