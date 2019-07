Politie stelt onderzoek in naar een mogelijke brandstichting

Buiten het horen van getuigen is de politie bezig beeldmateriaal veilig te stellen en zou nog graag in contact komen met eventuele getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord en dat nog niet met de politie gedeeld, neem dan contact op met 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem, via telefoonnummer 0800-7000.