Twee verdachten aangehouden na schietincident op de Nieuwe Binnenweg.

De politie hoopt naar aanleiding van verhoren en sporenonderzoek een duidelijk beeld te krijgen van wat er zich heeft afgespeeld, maar kan meer informatie goed gebruiken. Bent u getuige geweest, of heeft u andere informatie die kan helpen in het onderzoek naar dit misdrijf, neem dan contact op met de politie-eenheid Rotterdam via telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Ook zou de politie erg geholpen zijn met beeldmateriaal. Bent u in het bezit materiaal met beelden van het incident, dan kunt u dit uploaden via onderstaand formulier