Man aangehouden voor flessentrekkerij

Woensdagmiddag had hij eten en drinken besteld op het station in Vlissingen en daar had hij niet afgerekend. De man is toen aan de aandacht ontsnapt. ’s Avonds had de Amsterdammer bij een restaurant aan het Bellamypark gegeten. Ook hier was hij zonder te betalen weggelopen. De man werd opgehouden door de eigenaar van het restaurant tot de agenten ter plaatse waren.

Na controle bleek de man dit vaker te doen, waarop agenten besloten om de man aan te houden ter zake ‘flessentrekkerij’.