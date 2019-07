Tilburgs politieonderzoek leidt naar drugslab in België

Dinsdagavond kwam het onderzoek in een stroomversnelling nadat in Nederland een 54-jarige man uit Nijmegen werd aangehouden die zakken vervoerde vanuit België naar Nederland die afkomstig waren uit het vermoedelijke Belgische drugslab. Hierna werd door de Belgische politie in de kelder van een café in Diksmuide inderdaad een drugslab ontdekt. De gracht achter het horecabedrijf werd kennelijk gebruikt als is afvoer en is daardoor zwaar vervuild. Het veilig ontmantelen van het laboratorium nam geruime tijd in beslag. Diverse ketels en grondstoffen werden in beslag genomen. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er aan drugs werd geproduceerd. Het gaat vermoedelijk om amfetamine en / of XTC.. De uitbater, een 60-jarige man, en twee mannen uit Nijmegen werden aangehouden. Gisteren zijn in verband met dit drugslab nog twee arrestaties in België verricht. Het gaat om een man en een vrouw uit Oisterwijk, beiden 53 jaar oud. Het onderzoek naar de betrokkenen wordt voortgezet.