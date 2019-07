Twee telefoondieven na achtervolging aangehouden

’s Middags kwam er een melding binnen van twee handhavers die aanwezig waren in het centrum. Zij gaven aan dat er een diefstal plaats had gevonden in een winkel. Zij hebben cameratoezicht in kennis gesteld en zijn in de mogelijke richting van de vluchtroute van de verdachten gefietst. De twee jongen zijn op de Noordhoekring in hun auto gestapt en weggereden. Agenten waren in de buurt en kregen de auto al snel in het vizier.

De verdachten reden richting de Spoorlaan, de handhavers zijn op aanwijzing van cameratoezicht die kant op gefietst. Zij probeerden de auto te stoppen middels een stopteken. De auto reed echter met hoge snelheid om hen heen en raakte de handhavers op enkele centimeters na net niet. De fiets van een van de handhavers werd wel geraakt door de auto en raakte beschadigd.