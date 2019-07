Twee verdachten aangehouden voor drugsbezit

Naar aanleiding van diverse meldingen via Meld Misdaad Anoniem over het vermoeden van handelen in drugs is de politie een onderzoek gestart naar de bewoner. Naar aanleiding hiervan is besloten om de man aan te houden. Bij doorzoeking van de woning is heroïne en cocaïne gevonden. Agenten hebben ook diverse merkkleding en het voertuig van de bewoner in beslag genomen. Het vermoeden bestaat dat deze goederen met onverklaarbaar vermogen zijn aangeschaft. De bewoner beschikte ook over een uitkering, de gemeente stelt daarom ook een onderzoek in naar deze inkomsten.