Getuigen gezocht van gewelddadige beroving

De leverancier is nog even bezig met wat administratie als plots de deur aan de bijrijderszijde open gaat. Een man met een bivakmuts bedreigt de chauffeur met een groot mes en eist geld. Als hij dat niet snel genoeg krijgt, klimt de dader de bus in en trekt een plastic zak over het hoofd van het slachtoffer. In de tussentijd doorzoekt hij de bus totdat hij gevonden heeft wat hij zoekt. Met een aanzienlijk geldbedrag gaat hij er vandoor en laat het hevig geschrokken slachtoffer verder ongedeerd achter. Deze ziet vervolgens dat de grijze stationwagen er met grote snelheid vandoor gaat over de Bestseweg in de richting van het nabijgelegen benzinestation. Het is onduidelijk of in de wagen nog andere betrokkenen zaten dan de dader van de daadwerkelijke beroving.