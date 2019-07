Munitie en delen vuurwapen aangetroffen bij doorzoeking vijver Treebeek

De vijver in Treekbeek werd doorzocht omdat het onderzoek in de richting van een mogelijk scenario wees dat daar bewijsmateriaal was terug te vinden dat verder zou helpen in het onderzoek naar de dood van Sjef Klee. Er was een hoop belangstelling voor de zoeking. Niet alleen familie van Sjef, maar ook passanten en de media toonden belangstelling voor de zoekactie van de politie.

Meer informatie over deze zaak is te vinden in het dossier op deze website.