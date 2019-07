Politie zoekt getuigen van ramkraak

Rond 00.10 uur kreeg de politie de melding dat een auto de toegangsdeur en rolluik had geforceerd. De daders konden zo het pand binnendringen. Er is nog niet bekend wat zij hebben buitgemaakt. De daders vluchtten in de auto in de richting van de Noorderbrug. De politie is op locatie gestart met een sporenonderzoek.

De politie vraagt getuigen om zich te melden via telefoonnummer 0900-8844. Ook kan geheel anoniem melding worden gemaakt bij M. via 0800-7000.