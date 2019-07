Na uitzending Opsporing Verzocht is huisjesmelker door de politie aangehouden

Driebergen - Dinsdag 9 juli werd in de uitzending van Opsporing Verzocht uitgebreid aandacht besteed aan de voortvluchtige beruchte Haagse oplichter Harry.O. Sinds de jaren ‘80 verdiende hij miljoenen euro’s over de ruggen van honderden kwetsbare slachtoffers. Harry O. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van bijna 8 jaar maar is sinds een aantal jaren voortvluchtig.