Twee politiebureaus open op zaterdag in de zomer

Om in de zomerperiode een goede geografische spreiding in de stad te hebben, is ervoor gekozen de bureaus in het centrum en in De Meern op zaterdag open te houden voor publiek. Onze ervaring uit voorgaande jaren is dat in de zomerperiode de aanloop op de politiebureaus terugloopt. We geven er daarom de voorkeur aan in te zetten op zoveel mogelijk blauw op straat i.p.v. agenten op zaterdag de balie te laten bemensen.

De politie is 24/7 telefonisch bereikbaar via 0900-8844 (geen spoed) en 112 (spoed) en via www.politie.nl. De openingstijden van de politiebureaus in Utrecht staan op onze site. www.politie.nl. Het hoofdbureau op de Kroonstraat is 24/7 open voor publiek.