Passantenonderzoek aanranding Delfzijl

Wij zijn op zoek naar getuigen en houden daarom een zogenaamd passantenonderzoek op zondag 14 juli tussen 14.30 uur en 16.30 uur. Politiemensen gaan tussen die momenten met voorbijgangers in gesprek om te vragen of zij iets opmerkelijks hebben gezien de week ervoor, of iets bijzonders hebben gehoord. Op het moment van het passantenonderzoek is op die locatie ook een pop-up locatie ingericht.

Getuigen en tips

Wie is die zondagmiddag 7 juli tussen 14.30 uur en 16.30 uur in de omgeving geweest van de bewuste fietspad? Wij willen graag met getuigen spreken die daar in de buurt waren. Mogelijk hebben zij informatie die kan helpen bij ons onderzoek. Heeft u een vermoeden welke verdachte wij zoeken? Het zou gaan om een man van tussen de 18 en 25 jaar oud. Hij had een licht getinte huidskleur en kort donker haar. Hij had een sportief figuur en droeg een bomberjack van gladde stof in camouflageprint.

Heeft u meer informatie, bel dan ons algemene nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.