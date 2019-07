Politie vindt elf lachgastanks in woning Utrecht

Na diverse meldingen van overlast in verband met het verhandelen van lachgastanks, zijn de agenten de woning binnengetreden. In de woning troffen zij elf lachgastanks van tussen de 3 en 6 kilo per stuk aan die op een gevaarlijke manier waren opgeslagen.

Lachgastanks

Het opslaan (en vervoeren) van lachgastanks is niet zonder risico omdat ze brandbaar en ontplofbaar zijn, bijvoorbeeld wanneer de tanks worden blootgesteld aan hitte.

Het vervoer van lachgas valt onder het vervoer gevaarlijke stoffen. Daarnaast moet lachgas opgeslagen worden in een goed geventileerde ruimte, de tanks moeten rechtop staan en beveiligd zijn tegen vallen. De tanks mogen niet in de buurt van hitte- of ontstekingsbronnen worden opgeslagen. De tanks moeten ook regelmatig worden gecontroleerd.

Veiligheidsinstructies

De aangetroffen tanks aan de Bangkokdreef voldeden niet aan deze veiligheidsinstructies. Een aantal van deze tanks stond in de keuken naast het gasfornuis opgeslagen. Ook had de bewoner geen vergunning voor het opslaan van lachgas voor bedrijfsdoeleinden.

De politie heeft een onderzoek ingesteld. De gemeente legt een dwangsom op aan de bewoner, omdat de opslag van tanks in een woning in strijd is met de veiligheidseisen.

De instap vond plaats in samenwerking met de bijzondere handhaving van de gemeente.