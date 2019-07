Getuigen gezocht van poging beroving in de omgeving van Rembrandtpark

De politie roept getuigen op om zich te melden. Heeft u op maandag 1 juli rond 23.00 uur iets gezien of gehoord in de omgeving van de Van Spilbergenstraat of het Rembrandtpark wat het onderzoek verder kan helpen? Alle informatie is welkom. Het rechercheteam komt daarnaast erg graag in contact met de toevallige voorbijganger op de fiets. Mogelijk heeft hij informatie over de dader of een mogelijke vluchtroute. Dan horen wij dat graag via 0900-8844. Anoniem bellen kan via 0800-7000. Ook kunt u het onderstaande tipformulier invullen.