Getuigenoproep beeldmateriaal bestuurder auto te water bij Groenburgwal

De eveneens Franse bestuurder zat aanvankelijk na het incident op de wal, maar verdween daarna alsnog. Hij heeft kort zwart haar en droeg een shirt van het merk Lacoste. Het is bekend dat veel omstanders op de Groenburgwal foto’s en video’s hebben gemaakt tijdens en na het incident waarbij de auto te water raakte. De politie zou graag deze foto’s en videobeelden ontvangen voor het onderzoek, specifiek beelden waarop de Franse bestuurder te zien is.



Heeft u beeldmateriaal van het incident op de Groenburgwal afgelopen woensdag? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier. U kunt via het tipformulier ook rechtstreeks beeldmateriaal uploaden.