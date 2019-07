Aangevers gezocht

In de vroege ochtend van vrijdag 12 juli heeft de politie vanaf 03:00 uur verschillende meldingen binnen gekregen van vernielingen in Geertruidenberg. Er zijn onder andere ramen ingegooid bij het Gemeentehuis van Geertruidenberg, woonzorgcentrum Mauristsstaete en dagbesteding Riethorst. Aan de Polanenstraat en de Burggravenlaan stonden verschillende papiercontainers in brand. Door een van de brandende containers is een heg in brand gevlogen, deze is uiteindelijke geblust door de brandweer.

Kort na de brand zijn in de directe omgeving twee verdachten aangehouden. Twee 20-jarige jongens afkomstig uit Geertruidenberg en Breda. De recherche gaat onderzoeken of dit tweetal ook verantwoordelijk is voor de eerder gepleegde vernielingen van die nacht.

Heeft u iets gezien of gehoord? Bent u zelf slachtoffer geworden van vernielingen? Laat het ons weten.

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

- anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)