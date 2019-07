Hennepplanten en –stekken geruimd

Na verschillende meldingen over een henneplucht bij de woning besloten agenten rond 15.15 uur een kijkje te gaan nemen. In de tuin troffen ze een kas aan met daarin de hennepplanten en –stekken. Deze zijn in beslag genomen en vernietigd. Terwijl de agenten bezig waren met hun onderzoek kwam er een man aanlopen. Hij gaf aan de bewoner van het pand te zijn. De verdachte is direct aangehouden en meegenomen naar het politiebureau, na verhoor is hij in vrijheid gesteld.