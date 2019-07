Man aangehouden voor brandstichting

De man werd rond 18.00 uur opgepakt aan de Hazendreef in Nispen. Volgens getuigen zou hij tot zeker twee maal toe in het gebied rondom Visdonk brand hebben gesticht. Toen deze melding bij de politie binnen kwam werd er direct groot opgeschaald om de brandstichter te vinden. Dankzij oplettende getuigen was er een goed signalement beschikbaar. Daardoor kon de verdachte, die aan dat signalement voldeed, na een zoekslag door verschillende eenheden, worden aangehouden. De man is ingesloten voor verder onderzoek.