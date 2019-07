Mogelijk drugsafval gedumpt, wie weet meer?

Op vrijdag 12 juli 2019 omstreeks 4.40 uur kwam er een melding dat er een verlaten bestelbus stond aan de Turkaaweg. Dat is in het buitengebied van Diessen in de hoek tussen de Molenstraat en de Beerseweg. Agenten kwamen ter plaatse en stelden voorzichtig een onderzoek in. De bus bleek geladen met vaten en stonk naar een weeïge lucht. Het vermoeden bestond dat er in die vaten drugsafval zat en de omgeving werd afgezet. De milieudienst van de politie stelt een onderzoek in naar de herkomst van het busje en het afval. Brandweer heeft metingen verricht en de gemeente is in kennis gesteld.