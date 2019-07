Politie houdt mannen met halve kilo cocaïne aan

Surveillerende agenten rijden donderdag 11 juli rond 22:20 uur op de Lunetstraat in Breda. Daar zien zij een auto rijden met zéér hoge snelheid. Omdat op de Lunetstraat 50 kilometer per uur is toegestaan wordt het stopteken door de agenten aangezet. De auto volgt en stopt bij de Kastanjestraat. Net op het moment dat de auto stopt wordt de bijrijdersportier opengegooid en sprint de bijrijder uit de auto. Een van de agenten ziet dit gebeuren en zet de achtervolging te voet in. De agent roept meerdere keren dat de man moet stoppen, maar daar geeft hij geen gehoor aan. Maar wat de man echter niet door heeft, is dat via de andere kant nog een agent komt aangerend. Deze pakt hem vast en houdt hem aan.