Dodelijk verkeersongeval America (aanvullend bericht)

Getuigenoproep

In het onderzoek naar het ongeval is de politie op zoek naar getuigen die het onderzoek hebben zien gebeuren. Was u rond 20.15 uur in de buurt van de Zwarte Plakweg en heeft u informatie die kan bijdragen aan het onderzoek of heeft u het ongeval zien gebeuren? De politie komt graag met u in contact. De politie in Horst is bereikbaar via 0900-8844.