Man overleden na verkeersongeval

Omstreeks 2.00 uur reed een 44-jarige man uit Enschede in zijn auto op de Haaksbergseweg vanuit Neede in de richting van Haaksbergen. Vlak buiten de bebouwde kom van Neede reed hij door nog onbekende oorzaak de man uit Twello aan. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De verkeersongevallenanalyse van de politie doet daar onderzoek naar.

