Man aangehouden na conflict

Daarna was de man er vandoor gegaan. De agenten stelden een onderzoek in en achterhaalden de identiteit van de verdachte. De man is bij zijn woning in Grootebroek door agenten aangehouden. Enige tijd vloog daarvoor een helikopter boven de woonwijk. De verdachte is voor verhoor en onderzoek meegenomen naar het politiebureau.



Getuigen en / of mensen met informatie over het incidenten kunnen bellen met 0900-8844.



2019134052