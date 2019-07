Politie pakt dief met behulp van burgers

In een winkel aan het Stadhuisplein in Tilburg is vrijdag 12 juni rond 17:00 uur een diefstal gepleegd. De 16-jarige verdachte rende de winkel uit met een duur paar schoenen waarvoor hij niet had betaald. De eigenaar van de winkel zette de achtervolging in richting de Piusstraat. Twee oplettende fietser zien daar in tegemoetkomende richting de verdachte en de eigenaar van de winkel aan komen rennen. Zij sluiten de winkeldief in en weten hem tegen te houden. Op dat moment gooit de verdachte de schoenen weg en trekt hij een mes tevoorschijn. Een van de fietsers overmeestert de jongen en weet het mes van hem af te pakken. De politie komt niet heel veel later ter plaatse en kan de winkeldief aanhouden. Hij is meegenomen naar bureau voor verder onderzoek.