Politie zoekt getuigen van vechtpartij

Goes - Vrijdagavond 12 juli rond 20.10 uur vond er op de Zusterstraat in Goes een vechtpartij plaats. Daarbij raakte een 33-jarige man uit Middelburg dusdanig gewond dat hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Later op de avond is een 17-jarige jongen uit Kapelle aangehouden. Zijn rol in de zaak wordt nog onderzocht.