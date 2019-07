Twee vrouwen slachtoffer van babbeltruc

In Oosterhout zijn donderdag 11 juli twee vrouwen van in de 90 slachtoffer geworden van een babbeltruc. De verdachte heeft bij twee woningen toegeslagen via dezelfde werkwijze; ze stelde zich voor als een gemeentemedewerkster genaamd Marion. Omdat ze vertelde dat ze in belang van ouderen langs kwam, heeft zij een rondleiding door de woning van het slachtoffer gekregen. De vrouw stelde zich geïnteresseerd op en is enige tijd in de woning geweest. Ondanks dat het slachtoffer de vrouw continu in de gaten hield, is er een flink geldbedrag gestolen. Bij het tweede slachtoffer zijn verschillende sieraden ontvreemd. Ook zij heeft de verdachte goed in de gaten gehouden. Omdat er bij beide slachtoffers spraken is van diefstal, gaat de politie ervan uit dat de vrouw waarschijnlijk hulp kreeg van een medeverdachte.