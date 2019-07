Drie doden bij verkeersongeval Handel

Een automobilist, een 31-jarige man uit Erp, reed vanuit Elsendorp in de richting Gemert over deze weg en raakte door nog onbekende oorzaak waarschijnlijk op de weghelft voor het tegemoetkomende verkeer. Daar raakte hij een tegenligger in de flank, waardoor die auto van de weg raakte en over de kop sloeg. De inzittenden, een 27-jarige vrouw en een 15-jarig meisje uit Helmond, werden gewond naar een ziekenhuis vervoerd. Na deze aanrijding kwam de auto van de Erpenaar frontaal in botsing met een tweede, eveneens tegemoetkomende auto. Door deze klap kwamen zowel de man uit Erp, als de inzittenden van de andere auto om het leven. Het gaat om een echtpaar uit Helmond; een man van 59 en een vrouw van 55 jaar oud.



Door de aanrijding, het sporenonderzoek door onze verkeersspecialisten en de opruimwerkzaamheden was de weg urenlang afgesloten.